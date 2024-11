By Boxing Bob Newman

John Cantrell 214.8 vs Jesse Bryan 230.8

Tyler Rowe 243.2 vs Russell Harris 209.6

Kory Rupp 182 vs. Tyler Smith 179.2

Brittany Dukes 120 vs Jessica Links 120.4

Kayla Williams 135 vs Nataley Pendergrass 133

Colors Campos 198.4 vs Byron Clayton 202

Danielle Bennett 124.6 vs Jasmine Blanson 121.6

Ira Johnson 144.4 vs Deonta Williamson 141

Anthony Adams 146.8 vs Michael Stevens 147.4

DeAngelo Clardy 172 vs Benito Mayorga 174.6

Venue: West Ridge Mall, Topeka, KS

Promoter: John Cantrell (Iron Man Promotions) Damon Reed

Commission: Kansas Athletic Commission

Doors open at 6 p.m.

First Bell at 7p.m.