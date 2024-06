Oluwafemi Oyeleye 153 vs. Leonardo Di Stefano 153.5

Samuel Arnold 174.6 vs. Jhosue Chumpik 178.5

Juan Marrero 134.1 vs. Michael Ruiz 136

Richard Johnson 156 vs. Edwim Charip 150.1

Noah Norman 133.8 vs. Michael Taylor 135.9

Dante Selby 220.1 vs. Daniel Bean 246.2

Venue: 2300 Arena, Philadelphia, PA

Promoter: R and B Promotions

Stream: Combat Sports Now

1st Bell: 7:30 PM ET