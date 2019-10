Weights from Miami

Melvin ” Melo” Lopez 117.4 vs. Jose “Pancora” Velazquez 118

Anthony “Bang” Williams 134.8 vs. Daulis Prescott 136.4

Josec “Escorpion” Ruiz 136.2 vs. Ramon “Correntino” de la Cruz Sena 137.2

Ulysses “Monster” Diaz 185 vs. Israel Echevarria 184

Alexei”Hurricane” Collado 128 vs. Matias “Huracan” Agustin Arriagada 128.6

Mike “Magic” Plania 123.6 vs. Julio “Halconcito” Buitrago 123.2

Maidel Sando 167.4 vs. Josue “Chiquilin” Obando 179.2

Francisco “Wizard” Palacios 198.2 vs. Mariano “Nutria” Jose Riva 198.6

Samuel “unbelievable” Kotey Neequaye 143.8 vs. Sergio “Terrible” Gomez 147

Matteo “Cyborg” Papa 153.4 vs. Harrison Melendez 165.4

Franky “Franky JR” Diaz 130 vs. Juan Bryand 128.4

Jake Bostick 206.2 vs. Steven Kirnon 211.4 Site: Miami-Dade County Fair & Expo, Miami, Florida

Promoter: M&R Boxing Promotions – Laura Ching

