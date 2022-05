By Héctor Villarreal

Panamanian flyweight prospect, Azael “Candelilla” Villar (17-1-3, 13 KOs) and Dominican veteran warrior Jonathan “El Agua” Arias (17-18, 15 KOs) are both in weight and ready for their 8-round clash scheduled for Friday night on the main event of the international card, which is the first one sanctioned by the Colon´s Province Boxing Commission since December 14, 2018.

Azael Villar 110.6 vs Jonathan Arias 11.6

Carlouse Welch 232 vs John Cortez 240

Omir Rodriguez 152.8 vs Addir Sanchez 154

Kendrae Leatherwood 167.8 vs Dionisio Miranda 166

Carlos Ortega 109.2 vs Victor Berrio 109.2

Yunior Menendez 177 vs Robinson Aragon 179.6

Edwin Gamboa 159.5 vs Aristides Quintero 151.8

Nataly Delgado 126 vs Osiris Renteria 126

Samir Cuentas 142 vs Eric Macias 136.2

Tomas Villar 107.4 vs Pedro Muñoz 108.8

Arena Teofilo Alfonso “Panama Al” Brown, Colon City, Panama.