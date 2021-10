Uzcategui da positivo en dopaje y Benavidez tiene otro rival El invicto dos veces campeón mundial David “El Bandera Roja” Benavídez (24-0, 21 KOs) regresará a Phoenix, Arizona, contra el contendiente de las 168 libras Kyrone Davis (16-2-1, 6 KO) en una pelea de 10 rounds que encabeza los titulares en vivo en SHOWTIME el sábado 13 de noviembre. Benavídez estaba programado originalmente para pelear en una eliminatoria del CMB contra el ex campeón mundial José Uzcátegui, quien se vio obligado a retirarse debido a una prueba de drogas fallida antes de la pelea. Apoya a WBC Cares al viajar con Delta y los asociados de Skymiles Líderes de los principales organismos del boxeo se reúnen en Puerto Rico

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.