Líderes de los principales organismos del boxeo se reúnen en Puerto Rico Por. Gabriel F. Cordero En un dia historico para el boxeo mundial los presidentes de los cuatro principales organismos se reunieron dentro del Congreso Anual de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en Puerto Rico buscando que prevalezca un solo campeón por división. En Puerto Rico se ha podido discutir y buscar posibles soluciones ante los retos que enfrenta el deporte. El mexicano Mauricio Sulaimán, del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el venezolano Gilberto Mendoza, de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el estadounidense Daryl Peoples de Federación Internacional de Boxeo (FIB) y anfitrión puertorriqueño Francisco Valcárcel, de la Organización Mundial (OMB) se reunieron dejando claro que la importancia de la necesidad de mantener las relaciones en beneficio del deporte. Buscarán que se realicen los combates de unificaciones entre los campeones de distintas divisiones. La AMB intenta mantener su propuesta de eliminar los títulos interinos y tratar de tener uno solo campeón en cada división. Gilberto Mendoza estima que los organismos deben mantenerse fuertes y respetar las reglas de forma unidos. Valcárcel pidió y sostiene abiertamente que en este momento hay que separar las diferencias hacia un futuro próspero para el boxeo. Para Mauricio Sulaimán, hay situaciones muy primordiales que deben estar enfocadas en Hacer lo mejor por el boxeo y dinamizar las ideas. Los organismos deben buscar la forma en cómo se va a respetar el estatus de los campeones mundiales unificados y los indiscutidos. Y sobre todo debe prevalecer la protección de los boxeadores en el ring. Apoya a WBC Cares al viajar con Delta y los asociados de Skymiles Uzcategui da positivo en dopaje y Benavidez tiene otro rival Claressa Shields es derrotada por la Mexicana Montes en MMA

