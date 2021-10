Apoya a WBC Cares al viajar con Delta y los asociados de Skymiles Todos están familiarizados con nuestro programa WBC Cares y el trabajo que realiza para la comunidad. Muchos de ustedes han participado o preguntado cómo se puede apoyar. Esta es una forma en que puede ayudarnos a servir a más personas sin ningún esfuerzo de su parte. Obtendrás puntos equivalentes cada vez que vueles con Delta Airlines, Aeroméxico o cualquiera de sus socios. Esto no afecta tu cuenta, ya que ganarás millas personales y se le otorga puntos equivalentes a WBC Cares que se pueden usar para visitar hospitales, centros juveniles y escuelas. Si tiene una cuenta de Delta Skymiles, vaya a su perfil, haga clic en la pestaña “Preferencia de vuelo”; luego vaya a “Skybonus” ingrese el código US0077472 y presione guardar. Sólo una vez. Es fácil. Si usa un agente de viajes, dígale que ingrese el Código. Si no tiene una cuenta de Skymiles, cree una. Aún puede volar con cualquier aerolínea que desee, pero si tiene la oportunidad, vuela con Delta o cualquier otro socio de Delta, WBC Cares también obtiene puntos. Las aerolíneas comerciales asociadas con DELTA son las siguientes: • Aeroflot • Aerolineas Argentinas • Aeromexico • Air Europa • Air France • Alaska Airlines • Alitalia • China Airlines • China Eastern • China Southern • Czech Airlines • GOL Airlines • Hawaiian Airlines • Jet Airways • KLM Royal Dutch Airlines • Korean Air • Seaborne Airlines • Transavia • Virgin Atlantic • WestJetVirgin Australia •WestJet Agradecemos el apoyo de toda la comunidad del boxeo en esta noble acción. A la venta los boletos de López-Kambosos el 27 de noviembre en el MSG Información importante sobre la Convención 59 del WBC

