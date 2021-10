Claressa Shields es derrotada por la Mexicana Montes en MMA Por. Gabriel F. Cordero En una pelea de exhibición de peso ligero femenino con la dos veces medallista de oro olímpica de boxeo y la campeona profesional indiscutible de dos divisiones Claressa Shields y la poco conocida Mexicana Abigail Montes (3-0), le ganó en su debut en Estados Unidos por decisión dividida en el evento de la PFL el miércoles por la noche en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida. Los puntajes fueron 29-28, 29-18 para Montes, 29-28 para Shields. No pasó mucho tiempo para que Claressa Shields se diera cuenta de que no sería tan dominante en MMA como en el boxeo, su deporte local. Es decir, la boxeadora estadounidense de 26 años (11-0-0, 2 KOs) fue derrotada en su segunda aparición profesional en MMA con récord ahora de (1-1-0). La pelea de estas dos luchadoras de peso ligero no ofreció mucha emoción, y Montes hizo un buen uso de la inexperiencia y falta de habilidades de los Shields cuando se trata de lucha libre y de planta baja. La mexicana buscaba constantemente un clinch y una oportunidad para llevar la pelea a la planta baja. Bueno, Montes neutralizó así las ventajas de su oponente. Apoya a WBC Cares al viajar con Delta y los asociados de Skymiles Boxeo en Kissimmee, FL este viernes por Telemundo Fall Series

