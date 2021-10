Boxeo en Kissimmee, FL este viernes por Telemundo Fall Series El evento principal de Telemundo Fall Series Finale este viernes contará con la clásica rivalidad entre Puerto Rico y México. Miguel Angel “El Gallo” Marrero (9-1-1, 4 KOs) de Manatí, Puerto Rico se enfrentará a Víctor Betancourt Jr. (27-3-14 KOs) de Mexicali, México, en una eliminatoria de diez asaltos por la vacante. Título ligero de la AMB Fedecentro. El lugar del evento será el Silver Spurs Arena en Kissimmee, FL con All Star Boxing (Felix “Tutico” Zabala promocionando. Marrero hará su debut en Telemundo y está listo para hacerse un nombre en la red. Tendrá el apoyo de los fanáticos locales con la gran población de Puerto Rico en el área de Kissimmee. Marrero es entrenado por el ex campeón superpluma de la OMB Ramón “Rocky” Martínez, quien ha tenido múltiples batallas entre Puerto Rico y México con nombres importantes del boxeo. Betancourt Jr. tiene la ventaja en la experiencia profesional, pero Marrero confía en que puede lograr la sorpresa. ¿Cómo empezaste en el boxeo? Comencé a boxear a los 10 años cuando fui al gimnasio con mi tío y he estado boxeando desde entonces. Háblame de tu carrera amateur. Tuve alrededor de 130 peleas y gané 105 o 110 peleas. Representé a Puerto Rico varias veces en mi carrera como aficionado. Luché contra Guillermo Rigondeaux en los Juegos Panamericanos perdiendo por decisión. ¿Cómo ha sido tu entrenamiento de confianza con el ex campeón superpluma de la OMB Ramón “Rocky” Martínez? Entrenar con Rocky me ha dado mucha confianza. Debes estar dispuesto a entrenar duro y tener mucha disciplina para entrenar con él. Me da muchos buenos consejos y he aprendido muchas cosas nuevas en el ring entrenando con él. ¿Qué sabes de tu oponente? No sé mucho aparte de que tiene una buena cantidad de peleas profesionales y que tiene experiencia. Como a muchos peleadores mexicanos, le gusta pelear en el futuro. ¿Cómo te sientes peleando en Telemundo por primera vez? Es una gran oportunidad para mí darme a conocer con un desempeño sólido. Estoy muy agradecida. ¿La rivalidad del boxeo entre sus dos países nativos hace que esta sea una pelea aún más grande? Con seguridad. Siempre puede ser una pelea especial cuando un peleador puertorriqueño se enfrenta a un peleador mexicano. ¿Qué tipo de pelea deberían esperar los fanáticos el viernes por la noche? Van a ver una pelea realmente buena y seguro que haré mi parte. Si necesito ponerme de pie e intercambiar, lo haré. * * * El evento co-principal de la noche presenta al invicto ex contendiente de peso semipesado # 1 de la FIB Fanlong “Cold Blood” Meng (16-0, 10 KOs) enfrentándose a Israel “Bumaye” Duffus (20-6 17 KOs) de San Miguelito, Panamá sobre diez rondas. “El Gallo” Marrero vs Víctor Betancourt Jr. se transmite en vivo el viernes a las 12 am / hora estándar / verifique los listados locales. Apoya a WBC Cares al viajar con Delta y los asociados de Skymiles Claressa Shields es derrotada por la Mexicana Montes en MMA Plant: estoy aquí por esos campeonatos

