Plant: estoy aquí por esos campeonatos El invicto campeón de peso súper mediano de la FIB Caleb “Sweethands” Plant realizó una sesión de prensa virtual el miércoles antes de su tan esperado enfrentamiento por el título de las 168 libras contra el campeón unificado de peso súper mediano del WBC / OMB / AMB, Canelo Álvarez, que tendrá lugar el sábado 6 de noviembre en vivo por SHOWTIME PPV de el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Caleb Plant “Esto es personal para mí, pero cada pelea es personal para mí. Me sacrifiqué mucho por este deporte y me dediqué por completo, por lo que cualquiera que se interponga en el camino de mis objetivos lo convierte en algo personal para mí. No importa quien sea. “Hay muchas cosas que poseo que le van a dar problemas en la pelea. Todos los peleadores dicen que este es su mejor campamento, pero lo digo honestamente. No he tenido lesiones, un combate increíble y estoy listo para rockear. “Tengo mucho respeto por este deporte. Me he dedicado a este deporte y me he sacrificado todos los días. Quiero mi nombre en esos libros de historia. El 6 de noviembre es un gran paso hacia ese objetivo. “Tengo una gran oportunidad por delante. No he tomado atajos en mi entrenamiento. Estoy preparado física, mental y espiritualmente. Solo estoy encerrado. “Ha habido algunos tipos que perdieron antes de que sonara la campana contra Canelo. Creo que por eso está tan irritado conmigo. Algunos chicos simplemente entran y están allí para entregar su cinturón, recibir su cheque y marcharse. Cualquiera que me conozca, sabe que solo estoy aquí por esos cinturones. “Estoy agradecido y aprecio esta oportunidad. Pero no estoy aquí concentrándome en construir mi nombre, estoy aquí por esos cinturones y por esa victoria. Eso es todo en lo que estoy enfocado. “Él dice que las primeras rondas serán difíciles, pero yo digo que todas las rondas serán difíciles para él. Tiene una tarea difícil frente a él. Mi equipo y yo estamos concentrados y listos. Solo estoy animando a todos a sintonizarnos porque serán fuegos artificiales. “Esta es la mejor forma en la que he estado. Tienes que entrenar como un campeón mundial, incluso antes de serlo, y eso es lo que siempre he hecho. Estoy alcanzando su punto máximo en el momento adecuado. El momento no va a ser demasiado grande para mí. Cuanto más nos acercamos, más pequeño se siente el momento. “Ha sido un largo viaje para mí y mi padre (el co-entrenador Richie Plant). Esos momentos difíciles me convirtieron en el luchador que soy ahora. Tengo un gran equipo detrás de mí y estamos listos para el 6 de noviembre. “El campamento ha sido genial. El sparring me ha estado presionando mucho. Solo estoy buscando terminar este campamento. No puedo esperar a que suene la primera campana “. Justin Gamber, entrenador de Plant “El ambiente es tranquilo en el campamento. Somos cerebrales y serenos. Para nosotros, esta es solo otra pelea. Es una gran pelea, pero solo otra pelea. Entrenamos de la misma manera y hacemos nuestros pequeños ajustes, pero el estado de ánimo es tranquilo. “Estamos dando los toques finales al entrenamiento y afinando algunos puntos técnicos en nuestro juego. Nos aseguramos de solidificar el plan de juego. “Los atributos físicos que Caleb tiene sobre Canelo marcarán la diferencia si los usamos de la manera correcta. Ha habido muchos tipos contra Canelo que no han podido usar sus atributos. Afortunadamente, tenemos las habilidades para usar nuestra altura y alcanzar el camino correcto y espero que Caleb lo haga en la noche de la pelea. “Estoy emocionado por el desafío que enfrentará a Eddy Reynoso. Es un entrenador de primer nivel y respeto lo que ha logrado. Espero con ansias el desafío. “Cuando tienes dos perros alfa en la misma habitación, no va a estar tranquilo. Siempre habrá choques. No me sorprende. No es personal en los extremos de los equipos, pero estos son dos Pitbulls y están listos para enfrentarse el uno al otro. “En mi opinión, nuestro equipo es el mejor equipo del boxeo. Cada persona de nuestro equipo es un gran activo. Son los mejores en lo que hacen. La química y la camaradería son extremadamente importantes cuando se trata del trabajo en equipo. Todos nos llevamos muy bien y es un gran entorno para que Caleb trabaje. Se verá en la noche de la pelea. “Caleb siempre ha dado un paso al frente cuando llegó el momento. Fue un perdedor en la pelea de José Uzcategui. Las luces y el tamaño de una pelea nunca han sido demasiado grandes para él. Parece que Canelo espera que eso lo afecte. “Cuanto más en la línea, más avanza Caleb. Así ha sido desde que nos conocimos y así será la noche de la pelea. “Representar a Nashville lo significa todo para nosotros. Queremos poner a Nashville en el mapa del boxeo. Tener un campeón indiscutible de Nashville es muy importante para nosotros. Eso es lo que planeamos hacer el 6 de noviembre

