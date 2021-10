Canelo: Plant cruzó la línea de los límites El campeón unificado de peso súper mediano del CMB / OMB / AMB, Canelo Álvarez, anticipó su tan esperado e indiscutible enfrentamiento por el campeonato de las 168 libras durante una conferencia de prensa el miércoles antes de enfrentarse al invicto campeón súper mediano de la FIB Caleb “Sweethands” Plant el sábado 6 de noviembre en vivo por SHOWTIME PPV. desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Canelo Alvarez “Espero que tenga buena barbilla porque la necesitará la noche de la pelea. “Estoy siempre listo. No puedo esperar. Me siento fuerte y rápido. Con toda la charla, se vuelve personal. Cruzó una línea. Pero tengo que mantenerme concentrado porque esta es una pelea muy importante para mí. “Caleb tiene buenas habilidades de boxeo. Tiene buen movimiento y buen jab. Pero no es nada nuevo para mí. Sé lo que tengo que hacer. Necesito ser paciente en las primeras rondas y luego empezar a hacer mi trabajo. “Aún más difícil que llegar a la cima es permanecer allí. Por eso trato de mejorar cada día. Eso es lo que he intentado hacer desde mi primera pelea hasta ahora. “Estoy 100% concentrado en esta pelea. No hay nada más cruzando mi mente. Después de que termine, averiguaremos quién será el próximo oponente. “Ser el campeón indiscutible es enorme para mi legado. No solo sería un honor ser el primer peleador latinoamericano en hacerlo, sino que solo hay un selecto club de peleadores que lo ha logrado. Eddy y yo dijimos al principio que el objetivo era ser indiscutible, y ahora estamos a una pelea de distancia. “Todos saben lo que voy a hacer en el ring. Cuando algo es personal para mí, es diferente. Tengo algo especial en mente y voy a hacer que sea una gran noche para nosotros. “La pandemia me obligó a reducir la velocidad durante aproximadamente un año, así que estoy agradecido de haber estado activo desde entonces. Las cosas van rápido ahora y me encanta. Estoy agradecido de estar en esta posición “. Eddy Reynoso, entrenador y manager de Canelo “Hemos estado entrenando durante cuatro meses y la preparación ha sido excelente. La anticipación está por las nubes y no podemos esperar a que llegue el 6 de noviembre. “Caleb es un luchador habilidoso que sabe cómo usar sus piernas. Si salimos demasiado agresivos en las primeras rondas, delataremos la pelea. Necesitamos ser pacientes y llegar a las rondas intermedias para poder hacer lo que queremos hacer. “Plant tiene tres atributos principales: poder en su mano izquierda, su movimiento y su defensa. Vamos a entrar y luchar con nuestro propio estilo. Tenemos que usar el estilo con el que sabemos ganar. “Erislandy Lara es probablemente la comparación más cercana con Plant entre los oponentes anteriores de Canelo, o incluso Shane Mosley antes en la carrera de Canelo. Al final, no importa qué desafío presente, no nos preocupa nuestra capacidad para salir victoriosos. “Esta será una pelea difícil el 6 de noviembre. Será un desafío. Pero al final, la experiencia prevalecerá y seremos indiscutibles, como nos propusimos hacer todos esos años ”. Apoya a WBC Cares al viajar con Delta y los asociados de Skymiles Plant: estoy aquí por esos campeonatos Rosado apunta a que Munguia pague por los errores

