Rosado apunta a que Munguia pague por los errores El “Rey” de peso mediano Gabriel Rosado (26-13-1, 15 KOs), ahora entrenando junto al entrenador del Salón de la Fama Freddie Roach, organizó un entrenamiento de medios antes de su enfrentamiento contra Jaime Munguia (37-0, 30 KOs) el 13 de noviembre en Honda Center de Anaheim. Gabriel Rosado: “Esta pelea lo significa todo, esta es la razón por la que me metí con Freddie. Fue para llevarlo al siguiente nivel. Siempre he tenido la habilidad, siempre he tenido la habilidad, pero sabía que para llevarlo a ese nivel de clase mundial tenía que conseguir un entrenador que sepa lo que se necesita para llegar allí, guiarme allí, llevarme allí. . Estar con Freddie es solo sacar lo mejor de mí. “Siento que todavía tengo 25 años, me siento muy bien, estoy bendecido, estoy sano. En esta pelea, él es el chico más joven y entiendo lo que significa ser el luchador más joven. Pero necesito usar mi experiencia y mi habilidad en el boxeo para hacerle pagar por sus errores. “Puedes enseñar mucho, pero no puedes enseñar experiencia. Siento que he peleado contra los luchadores más duros, así que definitivamente tengo experiencia de mi lado. Como dije, estoy sano, soy fuerte. No me estoy desvaneciendo. Estoy mejorando. Apoya a WBC Cares al viajar con Delta y los asociados de Skymiles Canelo: Plant cruzó la línea de los límites Se pospone Barrera-Castillo en “Big Belt” en Houston

