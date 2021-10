Se pospone Barrera-Castillo en “Big Belt” en Houston Por. Gabriel F. Cordero Una lesión en una costilla durante una sesión de sparring impide temporalmente que el ex campeón mundial José Luis Castillo exhiba sus habilidades contra el miembro del Salón de la Fama Marco Antonio Barrera en una exhibición programada para el 29 de octubre en el Arena Theatre de Houston, Texas. Con tiempo insuficiente para la recuperación total debido a la seguridad médica, la promotora Boxing Showcase ha pospuesto la exhibición a una fecha por señalar. Debido a que el tiempo para la exhibición es muy reducido y que los trámites médico-administrativos que pide la Texas Department License & Regulations ocupan tiempo para su realización, la promotora The Boxing Showcase se vio obligada a posponer la exhibición a fecha por designar y cuyo objetivo principal es apoyar al boxeo amateur. Los combates que estaban pactados para la tercera jornada del torneo torneo Nacional “The Big Belt Championship” serán reprogramados para el mes de noviembre y así poder completar las semifinales del torneo. Apoya a WBC Cares al viajar con Delta y los asociados de Skymiles Rosado apunta a que Munguia pague por los errores Se pospone Barrera-Castillo en "Big Belt" en Houston

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.