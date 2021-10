Jake Paul-Tommy Fury 18 de diciembre en Tampa El YouTuber Jake “The Problem Child” Paul (4-0, 3 KOs) se enfrentará al invicto boxeador profesional y estrella de reality shows del Reino Unido Tommy “TNT” Fury (7-0, 4 KOs) en una pelea sancionada de peso crucero de ocho asaltos después de meses de acalorado ida y vuelta entre los dos hombres. Paul y Fury encabezarán un evento de Showtime PPV el sábado 18 de diciembre en el Amalie Arena en Tampa, Florida. La pelea se disputará a un peso de 192 libras. Las entradas para el evento en vivo estarán disponibles para su compra el miércoles 10 de noviembre en www.amaliearena.com. Jake Paul: “Estoy ansioso por afrontar mi desafío más difícil hasta el momento y sigo demostrando que los críticos están equivocados. Pelea contra un boxeador real que han dicho, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Un boxeador invicto del legendario linaje Fury “. Tommy Fury: “Jake Paul está a punto de aprender una seria lección de vida. Este es mi mundo y él no pertenece aquí. No soy uno de estos hombres de MMA o jugadores de baloncesto, he estado boxeando toda mi vida. El 18 de diciembre le mostraré al mundo la diferencia entre un YouTuber y un verdadero luchador. Gracias a mi promotor Frank Warren, Most Valuable Promotions y Showtime por darme la oportunidad de callar a este payaso de una vez por todas “. Abreu KOs Kulakhmet en Londres por titulo Internacional del WBC Uzcategui da positivo en dopaje y Benavidez tiene otro rival

