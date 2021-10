Abreu KOs Kulakhmet en Londres por titulo Internacional del WBC En una gran sorpresa, el veterano peso súper welter Juan Carlos Abreu (24-6-1, 22 KOs) noqueó al muy respetado y previamente invicto Tursynbay Kulakhmet (4-1, 3 KOs) en la séptima ronda para hacerse con el título internacional del WBC el viernes por la noche en el famoso York Hall de Londres. Abreu salió de la lona en la segunda ronda para enviar a la lona a Kulakhmet y luego dejarlo boca abajo con su siguiente andanada. El invicto peso ligero junior # 2 de la OMB Archie “Sharpshooter” Sharp (21-0, 9 KOs) superó por puntos a Alexis Boureima Kabore (28-5, 7 KOs) en diez asaltos en el evento principal para retener su cinturón global de la OMB. Las puntuaciones fueron 100-90 3x. Jake Paul-Tommy Fury 18 de diciembre en Tampa

