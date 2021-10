Marrero y Meng ganan en Kissimmee El peso ligero Miguel Angel “El Gallo” Marrero (10-1-1, 4 KOs) venció mediante una decisión unánime en diez asaltos sobre Víctor Betancourt Jr. (27-4, 14 KOs) el viernes por la noche en el Silver Spurs Arena en Kissimmee, Florida. Las puntuaciones fueron 97-93, 96-94, 95-94. Anteriormente, el ex contendiente de peso semipesado # 1 de la FIB Fanlong “Cold Blood” Meng (17-0, 10 KOs) se mantuvo invicto con una decisión unánime en diez asaltos sobre Israel “Bumaye” Duffus (20-7, 17 KOs). Las puntuaciones fueron 97-93, 97-93, 96-94. Monster Inoue se enfrentará a Dipaen de Tailandia Abreu KOs Kulakhmet en Londres por titulo Internacional del WBC

