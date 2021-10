Monster Inoue se enfrentará a Dipaen de Tailandia Por Joe Koizumi Ohashi Promotions anunció el viernes un doble título mundial en Tokio, Japón, el 14 de diciembre. El campeón de peso gallo de la AMB / FIB “El Monstruo” Naoya Inoue (21-0, 18 KOs) pondrá sus cinturones en la línea contra el duro golpeador de Tailandia Aran. Dipaen (12-2, 11 KOs) en el evento principal. Para Inoue, será la primera vez que aparezca aquí en Japón desde su agotadora pelea con Nonito Donaire en noviembre de 2019. Dipaen, campeón de las 118 libras de la FIB Pan Pacific, peleó anteriormente en Japón y despachó de manera impresionante a Ryohei Arakawa en dos rondas rápidas en 2019. . En el mismo proyecto de ley, el campeón de 105 libras de la OMB Wilfredo Méndez (16-1, 6 KOs), Puerto Rico, defenderá su cinturón contra el # 1 de la OMB Masataka Taniguchi (14-3, 9 KOs) en doce frames. Taniguchi una vez tuvo una ambiciosa oportunidad en el cinturón de la OMB contra el filipino Vic Saludar, perdiendo un asentimiento unánime en febrero de 2019. Fue desde Saludar donde Méndez ganó el mismo cinturón en San Juan seis meses después. Será una confrontación competitiva de zurdos. Resultados desde Ciudad de Panamá Marrero y Meng ganan en Kissimmee

