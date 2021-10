Resultados desde Ciudad de Panamá Resulta Por Héctor Villarreal El prospecto de supermosca panameño Ronal “El Gallito” Batista (13-2, 8 KOs) superó por puntos al mexicano Hytan Ramos (40-5-2, 2 KOs) en 8 asaltos (78-74, 78-74, 77-75) en el segundo evento de la serie Boxeo Caliente promovido por Sampson Boxing el viernes por la noche en el Hotel El Panamá. El cubano Pablo Vicente (18-1, 15 KOs) se fue a la distancia con Javier Herrera (17-5-1, 8 KOs) de Argentina, para lograr una decisión unánime (98-90, 98-90, 99-89) para reclamar el campeonato superpluma del WBC de las Américas. Jonathan “El Bloque” Torres (3-0, 0 KOs) se sobrepuso a una caída en el cuarto y último asalto para escapar con una victoria por decisión unánime sobre el debutante Alcibiades Ballesteros. Como suplente tardío, el veterano venezolano, con base en Panamá, Juan “Pequita” López (15-9-1, 14 KOs) derrotó al mexicano Jesús Guzmán (7-5, 5KOs) con un impresionante KO en el séptimo round de una pelea programada para 8. Este fue el segundo KO brutal dado por López en los últimos 9 días, después de detener a Jesús Mojica (7-2, 5 KOs) el 20 de octubre. Babic vence a Molina en Londres Monster Inoue se enfrentará a Dipaen de Tailandia

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.