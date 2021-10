Babic vence a Molina en Londres El peso pesado de 214 libras Alen “The Savage” Babic (9-0, 9 KOs) derrotó al dos veces retador al título mundial Eric Molina (28-8, 20 KOs) en dos rounds el sábado por la noche en The O2 en Londres. Babic envió a la lona a Molina, de 39 años, en el primer round y luego lo derribó cuatro veces en els egundo round para terminarlo. El tiempo era de 1:30. Después de la pelea, Babic llamó a Dave Allen. Regresará en diciembre. En cuanto a Molina, el promotor Eddie Hearn declaró: “Ese es su último día de pago de nuestra parte”. En un choque de unificación de peso superpluma femenino del WBC / FIB, Chantelle Cameron (14-0, 8 KOs) superó a “Merciless” Mary McGee (27-3, 15 KOs) en diez asaltos. Las puntuaciones fueron 100-90, 99-91, 99-92. El peso semipesado Craig Richards (17-2-1, 10 KOs) logró un triunfo con un nocaut técnico en el sexto asalto después de castigar a Marek Matyja (20-3-2, 9 KOs). Richards venía de una oportunidad por el título fallida contra el campeón mundial de la AMB Dmitry Bivol en mayo. El peso súper pluma Jorge David Castañeda (15-1, 11 KOs) tomó una reñida decisión mayoritaria de diez asaltos sobre el previamente invicto Youssef Khoumari (13-1-1, 5 KOs) para ganar el título vacante Plata Internacional del WBC. Las puntuaciones fueron 96-94, 97-94, 95-95. El peso pesado Johnny “The Romford Bull” Fisher (4-0, 4 KOs) aplastó a Álvaro Terrero (5-14-2, 3 KOs) en dos asaltos. Resultados desde Ciudad de Panamá

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.