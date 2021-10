Ennis vence a Dulorme en Las Vegas El invicto IBF # 3, WBA # 5, WBO # 5 y WBC # 8 peso welter Jaron “Boots” Ennis (28-0, 26 KOs) destruyó a Thomas Dulorme (25-6-1, 16 KOs) en el primer round el sábado por la noche en Mandalay Bay en Las Vegas. Ennis envió a la lona dos veces a Dulorme para terminarlo después de solo 1:49. Este fue el undécimo nocaut en el primer asalto de la carrera de Boots. “Fue un buen nocaut”, dijo Ennis. “Ya me conoces, quería mostrar mis habilidades. Estoy agradecido por esta oportunidad. Ahora pasamos a lo siguiente. Consigamos los grandes nombres … Hace dos años que estuve listo para un título mundial. Quiero a los mejores: Errol Spence Jr., Yordenis Ugas, Shawn Porter, Terence Crawford, Keith Thurman. Estoy en el puesto número 3 en la FIB, por lo que Errol Spence Jr. es a quien quiero a continuación “. * * * El invicto WBO # 2, IBF # 8, WBC # 12, WBO # 14 contendiente de peso ligero y con mucho parecido de Muhammad Ali, Michel Rivera (22-0, 14 KOs) venció mediante una decisión unánime en diez asaltos sobre Juan Macías Romero (24-2, 8 KOs). Las puntuaciones fueron 100-90 3x. Zepeda vence a Vargas en el primer round en el MSG en NY Babic vence a Molina en Londres

