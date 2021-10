Zepeda vence a Vargas en el primer round en el MSG en NY Después de una pelea en el pesaje del viernes, el clasificado superligero # 2 del WBC José “Chon” Zepeda (35-2, 27 KOs) necesitó solo 1:45 para vengarse de Josue “The Prodigy” Vargas (19-2, 9 kOs) el sábado por la noche en Hulu Theatre en el Madison Square Garden. Zepeda derribó brutalmente a Vargas dos veces para retener su cinturón de plata del WBC y ahora está posicionado para una oportunidad de título mundial en 2022. El hermano y entrenador de Zepeda fue expulsado del evento después del cuerpo a cuerpo del pesaje. “Estaba listo. Estaba listo al 100 por ciento, y le dije en la conferencia de prensa que hay niveles para esto. Él era el que quería pelear conmigo. Simplemente acepté la pelea y hoy demostró que el boxeo no es un juego allí. Hay niveles en esto “. “Le dije, y probablemente él sabía que golpeé fuerte. No creo que se haya recuperado después de ese disparo “. “Después de la forma en que cayó, no pensé que {se recuperaría}. Probablemente iba a subir la cabeza, pero iba a tambalearse, y eso es lo que sucedió y pude acabar con él “. “Tengo 32 años y estoy en mi mejor momento. Quiero el título mundial del CMB y todos los cinturones, para ser honesto. Estoy listo para eso. Hoy demostré que estoy listo para el título mundial del CMB ”. * * * Vargas dijo: “Me atrapó con una buena mano izquierda y traté de recuperarme, pero creo que me levanté demasiado rápido. Eso fue lo que paso. En general, estoy bien. Estoy bien. Estoy Sano. No nos detendremos desde aquí. Pasa a la siguiente “. “Aprendí de mi derrota por descalificación, y ahora aprendí de mi segunda derrota. Es parte del deporte. Los mejores atletas del boxeo tienen pérdidas. No me avergüenzo de mí mismo. Volveré más fuerte, seguro “. Butaev vence a James y gana título AMB en Las Vegas Ennis vence a Dulorme en Las Vegas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.