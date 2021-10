Butaev vence a James y gana título AMB en Las Vegas El contendiente invicto Radzhab Butaev (14-0, 11 KOs) ganó por nocaut técnico en el noveno asalto para destronar al campeón de peso welter regular de la AMB Jamal “Shango” James (28-2, 12 KOs) el sábado por la noche en Mandalay Bay en Las Vegas. Una ráfaga de Butaev provocó un paro repentino por parte del árbitro Celestino Ruiz de una pelea aún competitiva. El tiempo era 2:12. Butaev avanzará en el torneo de reducción de títulos de la AMB contra el ganador de Yordenis Ugas contra Eimantas Stanionis. “Esto es muy importante para mí”, dijo Butaev. “Es un gran primer paso. Siempre ha sido mi sueño convertirme en campeón mundial. Hoy di el primer paso y estoy muy feliz ”. James dijo: “Fue un hombre mejor esta noche. No quiero poner ninguna excusa. No pude mantenerlo a distancia y creo que el óxido influyó en ello. Pero eso es boxeo. A veces no es tu noche “. Nava supera a Juárez en batalla de leyendas en Tijuana Zepeda vence a Vargas en el primer round en el MSG en NY

