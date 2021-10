Nava supera a Juárez en batalla de leyendas en Tijuana En un choque de peso súper gallo entre íconos del boxeo mexicano de 41 años, la “Princesa Azteca” Jackie Nava (39-4-4, 16 KOs) anotó una decisión unánime en diez asaltos sobre Mariana “Barby” Juárez (56-11-4). , 19 KOs) la noche del sábado en el Auditorio Municipal de Tijuana, BCN, México. Nava ganó por puntajes de 100-90, 99-91 y 97-93, reclamando el cinturón Diamante del CMB. En la pelea co-estelar, el peso súper gallo Bryan Mercado (20-1, 15 KOs) superó por puntos a Gabino Hernández (8-9-4, 2 KOs) en ocho 80-72 3x. Butaev vence a James y gana título AMB en Las Vegas

