Listo los boletos para Lomachenko-Commey el 11 de diciembre en el MSG El Ucraniano tres veces campeón mundial Vasiliy “Loma” Lomachenko (15-2, 11 KOs) regresa al Madison Square Garden el sábado 11 de diciembre para un enfrentamiento de peso ligero de 12 asaltos contra el ex campeón mundial Richard “RC” Commey (30-3, 27 KOs ). Lomachenko-Commey marca el regreso del boxeo al “Big Room” en el Madison Square Garden por primera vez en casi dos años. En la co-estelar de 10 asaltos, el invicto sensación de peso pesado Jared “The Real Big Baby” Anderson (10-0, 10 KOs) se enfrentará a Oleksandr Teslenko (17-1, 13 KOs). También el destacado de peso mediano junior Xander Zayas (11-0, 8 KOs) y el prospecto de peso mediano Nico Ali Walsh

(2-0, 2 KOs), nieto de Muhammad Ali, verán acción. Los boletos a partir de $ 56 salen a la venta el martes 2 de noviembre a las 12 pm ET y se pueden comprar visitando Ticketmaster.com o MSG.com. Barrera-Ponce de León el 20 nov en Nuevo México Es la Semana de Canelo-Plant

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.