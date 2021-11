Barrera-Ponce de León el 20 nov en Nuevo México Dos leyendas del boxeo mexicano se pondrán los guantes para una última noche cuando el miembro del Salón de la Fama Marco Antonio Barrera (67-7, 44 KOs) regrese al ring por segunda vez en más de una década para enfrentarse al ex dos veces el campeón mundial Daniel Ponce de León (45-7, 35 KOs) en una exhibición de seis rounds el 20 de noviembre con un pago por evento de $ 9.99 desde el Inn of the Mountain Gods Resort & Casino en Mescalero, Nuevo México. En la pelea co-estelar, el invicto peso ligero Abel Mendoza (30-0, 23 KOs) de El Paso, Texas, espera mantener intacto su récord perfecto ante Victor Zaleta (20-5-1, 10 KOs) en un combate de 10 asaltos. choque. Completando la cartelera de pago por evento habrá un enfrentamiento de peso welter entre el invicto Clinton Chávez (5-0, 4 KOs) y Cristian Castillo (3-1, 3 KOs), así como una batalla real de 270 libras que enfrenta a dos destacados que hacen su debut en el boxeo profesional cuando Cody Beck se enfrenta a Jonathan Rice. Pronto se anunciará una quinta pelea de pago por evento. Listo los boletos para Lomachenko-Commey el 11 de diciembre en el MSG

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.