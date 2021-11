Es la Semana de Canelo-Plant El rey del WBC / AMB / OMB, Canelo Álvarez, está entre 8: 1 y 12: 1 para derrotar al gobernante de la FIB Caleb Plant y convertirse en campeón mundial indiscutible de peso súper mediano el sábado por la noche en Las Vegas. En la conferencia de prensa final del miércoles, Canelo y Plant se reunirán por primera vez desde su pelea en Los Ángeles el 21 de septiembre. Las grandes llegadas del martes no estarán abiertas al público debido a la pandemia. Los fanáticos podrán asistir al pesaje del viernes. Aún quedan entradas disponibles. El precio de PPV es de $ 79,99. El viernes por la noche, los fanáticos del boxeo pueden asistir a un espectáculo de Top Rank en el Teatro de Virgin Hotels Las Vegas con Mikaela Mayer contra Maiva Hamadouche en una unificación femenina de peso súper pluma de la FIB / OMB. Nota: Siguiendo la guía de los CDC y los requisitos establecidos por el estado de Nevada, se requieren máscaras en todos los espacios públicos interiores, independientemente del estado de vacunación. Rubén Díaz planea ganar el cinturón de la EBU y luego retirarse

