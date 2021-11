Rubén Díaz planea ganar el cinturón de la EBU y luego retirarse El viernes en el Palazzo dello Sport de Roma, el campeón europeo de peso mediano Matteo Signani (30-5-3, 11 KOs) defenderá contra Ruben Díaz (26-2-2, 17 KOs) en el evento principal de la Roma Boxing Night. promovido por Opi Since 82-Matchroom-DAZN y transmitido en vivo en 200 países por DAZN. Signani y Díaz tienen 42 años y Díaz dice que puede ganar o perder. Ruben, ¿viste las peleas de Matteo Signani? “Sí y lo considero un muy buen luchador. Por eso llevo varios meses trabajando con Jesús Labrador, un entrenador muy conocido aquí en España. Esta será mi última pelea y quiero cerrar mi carrera como campeón europeo de peso mediano ”. Si te conviertes en campeón de Europa, recibirás ofertas para defender el cinturón. ¿Podrías cambiar de opinión sobre jubilarte? “Ahora mismo, la respuesta es no. Hice una buena carrera, el título europeo me haría sentir satisfecho ”. Has sido campeón de España de peso supermedio y mediano. ¿Cuál es tu división natural? “Peso medio. Luché por el campeonato de peso súper mediano solo porque tuve la oportunidad de hacerlo y gané ”. ¿Tienes un campeón famoso como ídolo? “Nunca tuve un ídolo del boxeo”. Cuando te retires, ¿te convertirás en entrenador? “No lo creo. Seguiré entrenando porque me gusta, pero no trabajaré en el negocio del boxeo “. * * * En el evento co-estelar de Roma Boxing Night, el campeón de peso pluma de la Unión Europea Mauro Forte (16-0-1 con 6 KOs) pondrá su cinturón en la línea contra Francesco Grandelli (15-1-1 con 3 KOs) en la 12 rondas de distancia. En la división de peso semipesado, Serhiy Demchenko (Ucrania, 23-15-1 con 15 KO) peleará con Hrvoje Sep (Croacia, 10-0 con 8 KOs) en la distancia de 6 asaltos. Además, el peso súper welter Mirko “Terminator” Natalizi (Italia, 11-0 con 7 KO) luchará por el cinturón de la FIB Internacional. Su oponente será anunciado en breve. El superligero Armando Casamonica (Italia, 3-0) luchará contra Mauro Loli (Italia, 5-2) en la distancia de 6 rondas. La campeona italiana de peso súper gallo Maria Cecchi (5-0 con 1 KO) peleará contra Bec Connolly (Reino Unido, 3-10) en la distancia de 8 asaltos. Es la Semana de Canelo-Plant Barraza llega a 23-1 en su debut en Estados Unidos

