Barraza llega a 23-1 en su debut en Estados Unidos El campeón colombiano de peso welter Jeovanis “Meque” Barraza (22-1, 15 KOs) derrotó al zurdo argentino Jorge “Tomatito” Martín García (13-7-1, 6 KOs) mediante una decisión unánime en 8 asaltos para capturar la vacante ABF Continental. El título de peso súper welter de las Américas encabeza la cartelera “Down & Dirty” del sábado por la noche, presentada por Reyes Boxing Club en Melrose Memorial Hall en Melrose, Massachusetts. “A + esfuerzo de todos los luchadores, B entrega del equipo de promoción, porque empezamos con una hora de retraso”, comentó el promotor Michael Reyes. “El evento principal fue maravilloso, 8 rondas muy reñidas por un título. García tiene un corazón increíble. Es un campeón. ‘Meque’ hizo su trabajo. Vio algunas cosas en las que necesita trabajar y de las que hemos hablado en el gimnasio. En general, fue una gran experiencia.” Colombia y Argentina son rivales acérrimos en deportes como una versión sudamericana, aunque en el boxeo, de los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Ambos luchadores del evento principal hicieron su debut en Estados Unidos. El más hábil Barraza fue probado por el duro y decidido García, pero los disparos al cuerpo de Barraza establecieron consistentemente sus poderosos tiros a la cabeza. En el sexto asalto, la presión constante de Barraza y las combinaciones efectivas eventualmente desgastaron a García, quien aterrizó en la lona dos veces, pero no se quedó abajo. El séptimo asalto fue una práctica de bateo para Barraza, quien golpeó a García con todo menos con el fregadero de la cocina. A pesar de un brutal asalto corporal que puso a García de rodillas, se levantó una vez más y de alguna manera sobrevivió hasta el final. “Fue una pelea realmente buena”, dijo Barraza después de su pelea. “Él (García) fue más duro de lo que pensé que sería. La gran noticia es que pelearé aquí en los Estados Unidos por primera vez y me voy con un cinturón de título “. Barraza, quien lanzó una blanqueada cercana (80-69, 80-69, 79-70), recogió otro cinturón de título y, lo que es más importante, salió de la pelea ileso y afilado para su enfrentamiento del 13 de noviembre en Anaheim (CA) con Alexis Rocha (17-1, 11 KOs) en el co-estelar en un programa de DAZN, presentado por Golden Boy Promotions y encabezado por Jamie Munguia contra Gabriel Rosato. “No tengo que cambiar nada”, señaló Barraza. “Puedo continuar mi entrenamiento para esta pelea, especialmente el sparring, porque puedo continuar con los mismos tipos con los que entrené para esta pelea”. En el evento co-estelar, el campeón de peso mediano de ABF Atlantic Anthony “Big Daddy” Hines (7-0, 4 KOs) hizo con éxito su primera defensa del título que capturó en junio pasado, contra Fidel Monterrosa Muñoz (39-26-1, 31 KOs), el ex campeón colombiano de peso semipesado. Luchando desde el distrito de Dorchester de Boston, Hines salió golpeando y moviéndose lateralmente durante los primeros dos asaltos contra el artista del nocaut colombiano, acelerando el ritmo en el tercero, en el que Hines derribó a Muñoz con una derecha fuerte. Muñoz afirmó que fue golpeado ilegalmente detrás de la cabeza en el cuarto y que la pelea se detuvo temporalmente para que el médico lo examinara. La acción continuó después de un par de minutos. La pelea se retrasó en el quinto asalto debido a un cabezazo accidental que envió a Muñoz a la cubierta y Hines sufrió el mayor daño en lo que fue una pelea chippy. También peleando fuera de Dorchester, el peso ligero Jonathan DePina (5-1, 4 KOs) desgastó a una valiente Stacey Anderson (0-8), eventualmente eliminándolo en el tercer asalto, DePina golpeó a su oponente con un contraataque justo para la caída inicial. . Momentos después, fue todo lo que escribió para Anderson, que estaba atrapado en un rincón neutral y maltratado hasta que cayó para siempre. El popular peleador de Lowell (MA) Gabriel “Menace” Morales (3-0, 2 KOs), un carpintero de oficio, mostró todo en su caja de herramientas para el deleite de su ruidosa y entusiasta base de fanáticos, deteniendo al oficial Pablo DeSouza (0-24) en la segunda ronda. DeSouza, un peso welter de corte ligero natural de Morales, primero con un gancho de izquierda en el segundo, pronto seguido por un derechazo que lo envía a la lona una vez más. DeSouza se paró antes de que la cuenta del árbitro llegara a 10, pero claramente no pudo continuar. El invicto prospecto de peso ligero de República Dominicana Alejandro “El Abusador” Paulino (4-0, 4 KOs), peleando desde New London (CT), superó a un peleador mucho más experimentado en Italia, Christian “El Ninja” Danilo Guido (8-20, 6 KOs). Paulino derribó a Guido al final de la primera ronda y cerró el espectáculo en la segunda, derribando a Guido tres veces más, la última con un uppercut perfectamente ejecutado y sin tiempo para un nocaut técnico. El peso pesado de Dallas, Vercell Webster (2-4-1, 2 KOs), derrotó previamente a Dennis Ventura (4-1, 3 KOs) por medio de un nocaut técnico en el cuarto asalto. Webster derribó a Ventura con un derecho directo a la sien en la primera ronda y un juego que Ventura nunca se recuperó realmente. El mismo tiro en la cabeza, aterrizó en la misma esquina (roja), derribó a Ventura nuevamente. Venció la cuenta, pero a la réferi Melissa Kelly no le gustó la forma en que Ventura respondió y detuvo la pelea. Abriendo la acción, el peso pesado de Providence, Sean Bey, mejoró a 3-0 (3 KOs) cuando el debutante profesional Brandon Grundy quedó severamente discapacitado por una lesión en la mano derecha sufrida a mitad del primer asalto. Después de que el médico del ring lo examinó, la pelea continuó brevemente cuando Bey descargó una serie de golpes sin respuesta en un Grundy atrapado en las cuerdas, hasta que el árbitro Kevin Hope detuvo la pelea en la marca de 2:24 del primer asalto.

