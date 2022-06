Juan Avila Medina 138.2 vs Angel Rebollar 137.6

Jesse Gonzalez 153.6 vs Donnis Reed 152.8

Chase Whitmer 135.2 vs Johnny Robles 136.4

Franciso Casillas 126 vs Davaadalai Altangerel 126

Randy Sosa 125.6 vs Miguel Ceja 126

John Ornelas 139.4 vs Keith Carson 139.6

Venue: The Hangar in Costa Mesa, CA

Promoter: Englebrecht Promotions & Events

TV: Show at 7pm, Live on fite.tv