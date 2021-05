Ex super campeón Moreno gana por UD sobre Tostado en Ciudad de Panama Por Héctor Villarreal El ex súper campeón de peso gallo de la AMB, el panameño Anselmo “Chemito” Moreno (39-6, 12 KOs) superó al mexicano Antonio Tostado (25-7, 8KOs) para reclamar el título interino de peso pluma de Fedelatin en el evento principal del evento “Poker of aces”. realizado en Los Andes Mall en San Miguelito, Panamá, transmitido por ESPN Knockout. Dos jueces anotaron la pelea 100-90 pero el tercero le dio solo 2 puntos (96-94) a Moreno, el ganador por decisión unánime. El ex súper campeón súper pluma, Jezreel “Invisible” Corrales (24-4, 10 KOs), también favorito local, detuvo brutalmente al mexicano Miguel Martínez a los 44 segundos del primer asalto. Bomba Gonzalez TKOs "Ichiro Ozeki" Torres

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.