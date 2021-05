Bomba Gonzalez TKOs “Ichiro Ozeki” Torres El Clasificado WBO # 4, IBF # 5, WBA # 12 Jonathan “Bomba” Gonzalez (23-3-1, 13 KOs) retuvo su título de peso mosca WBO / NABO Jr ante el clasificado WBO # 15, WBC # 3 Armando “Ichiro Ozeki” Torres (26 -18, 19 KOs) por nocaut técnico en el cuarto asalto el viernes por la noche en el Auditorio JCC de la Familia Bryan Glazer, en Tampa, Florida. La pelea se detuvo en el cuarto asalto cuando Torres le dio la espalda. Torres sufrió un corte de un cabezazo momentos antes y no estaba claro si no sería una decisión (ya que la pelea no duró cuatro asaltos completos) o un nocaut técnico hasta el anuncio oficial. En una batalla entre pesos súper pluma invictos, Otar Eranosyan (8-0 5 KOs) anotó una decisión unánime en diez asaltos sobre José Argel (8-1, 2 KOs) para reclamar el título vacante AMB Continental Americas. Las puntuaciones fueron 100-90, 100-90, 99-91. Ex super campeón Moreno gana por UD sobre Tostado en Ciudad de Panama Romanov supera a Kudryashov en eliminatoria del peso Puente del WBC

