Romanov supera a Kudryashov en eliminatoria del peso Puente del WBC En una eliminatoria de peso bridge del WBC, el invicto # 4 del CMB Evgeny Romanov (16-0, 11 KOs) ganó una decisión unánime en doce asaltos sobre el # 3 del CMB Dmitry Kudryashov (24-4, 23 KOs) el viernes por la noche en el Khimki Basketball Center en Khimki. , Rusia. Romanov derribó metódicamente a Kudryashov durnate el transcuros del combate. Con la victoria, Romanov también gano el título de plata vacante del WBC. Bomba Gonzalez TKOs "Ichiro Ozeki" Torres Zurdo-Barrera en Los Ángeles el 9 de Julio

