Zurdo-Barrera en Los Ángeles el 9 de Julio Golden Boy ha anunciado que el enfrentamiento de peso semipesado entre Gilberto “Zurdo” Ramírez (41-0, 27 KOs) y Sullivan Barrera (22-3, 14 KOs) se llevará a cabo en el Estadio Bank of California en el centro de Los Ángeles. El evento tendrá lugar el viernes 9 de julio y se transmitirá en vivo por DAZN. “Estamos encantados de traer esta enorme tarjeta al estadio Bank of California”, dijo Oscar De La Hoya, presidente y director ejecutivo de Golden Boy. “Los fanáticos en Los Ángeles están ansiosos por asistir a un evento en vivo de tal magnitud, por lo que nos complace poder entregarlo con ‘Zurdo’ Ramírez, Joseph Díaz Jr. y una cartelera espectacular que se anunciará la próxima semana. El boxeo de Golden Boy regresa a casa el 9 de julio “. Romanov supera a Kudryashov en eliminatoria del peso Puente del WBC WBC lanzará un canal de boxeo 24 horas al día, 7 días a la semana

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.