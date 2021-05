WBC lanzará un canal de boxeo 24 horas al día, 7 días a la semana El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) y VIVE Network están trabajando al unísono para presentar al mundo el primer canal de boxeo profesional de 24 horas del día, WBC LIVE. El centro de entretenimiento debutará en mayo de 2021 y, en su mayor parte, se transmitirá gratis a dispositivos conectados en todo el mundo, predominantemente en ultra alta definición y alto rango dinámico. La programación incluirá programas de comentarios semanales, como WBC Talks y, In The Ring, así como un montón de contenido promocional que perfila las próximas peleas y atletas. Como la pandemia de 2020 casi aniquiló los deportes en vivo, sirvió como el mayor ímpetu para esta empresa masiva. WBC y VIVE entraron en el rincón de los promotores profesionales y los atletas con una estrategia para contrarrestar los cierres de lugares y la venta de entradas perdidas. Con el respaldo de socios tecnológicos y de transmisión de clase mundial, WBC LIVE permitirá a los promotores transmitir y monetizar más carteleras de pelea, tanto títulos como peleas sin título en varias divisiones y duración, que nunca con la más alta calidad sin el costo de producción prohibitivo. VIVE Network ha diseñado un plan para emplear producción virtual. El objetivo es nivelar el campo de juego para los promotores de todas las escalas al proporcionar una plataforma para exponer su talento en un entorno más accesible e impulsar sus carreras profesionales. El canal lineal atraerá a los fanáticos de los deportes con apetito por eventos de transmisión premium que poseen los millones de pantallas con capacidad UHD HDR, pero que tienen escaso acceso al entretenimiento UHD HDR. Los fanáticos de las peleas de todo el mundo ansiosos por presenciar la acción podrán acceder a la aplicación descargable gratuita de VIVE disponible a través de varios ecosistemas de aplicaciones, incluidos Amazon Fire TV, Apple TV, Google TV (Android TV), Roku Channel Store y Smart TV. “Nuestra misión es proporcionar a los atletas y promotores del boxeo profesional los medios para combatir los obstáculos y mantener sus medios de vida”, dice John Jacaman, director de la red VIVE. “Es lo más grande que le ha pasado al deporte del boxeo profesional en años”. “Estamos muy emocionados de cumplir el sueño que mi padre, José Sulaimán, persiguió durante muchos años: difundir el talento de los jóvenes boxeadores de todo el mundo, a través del Canal WBC. Hoy, más que nunca, necesitamos apoyar a los promotores con esquemas innovadores dentro de la plataforma global del CMB ”, dice Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Esta iniciativa conjunta, conocida como WBC Consortium, no solo beneficiará al deporte del boxeo, sino también a sus fanáticos en todo el mundo. Los atletas y promotores que deseen aprender más sobre cómo aprovechar la plataforma universal de eventos en vivo, aprovechar sus audiencias colectivas y, en consecuencia, expandir su notoriedad y potencial de ganancias deben comunicarse con [email protected] en WBC. Los medios de difusión que busquen una distribución de boxeo profesional consistente y de alta calidad deben comunicarse directamente con VIVE Network. Moreno-Tostado se enfrentan en Panamá

