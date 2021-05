Moreno-Tostado se enfrentan en Panamá Por Héctor Villarreal El ex súper campeón de peso gallo de la AMB, el panameño Anselmo “Chemito” Moreno (38-6-1, 12 KOs) y su oponente, el Mexicano Antonio Tostado (25-7, 8 KOs) finalmente se enfrentaran en Los Andes Mall, el viernes. pelea por el título de peso pluma de Fedelatin de la AMB en el evento principal de la cartelera de 5 peleas “Poker of Aces” promovida por la esposa de Moreno, Rouss Laguna. “Me he enfrentado a muy buenos boxeadores Mexicanos por lo que estoy muy feliz de tener un oponente de ese país esta vez para poder demostrar que todavía puedo ser campeón del mundo nuevamente” dijo Moreno. Jezreel “Invisible” Corrales (23-4, 9 KOs) también supercampeón mundial, enfrentara a Miguel Ángel Martínez (15-3-1, 10 KOs) de Jalisco México. La promotora Laguna confirmó que la primera pelea comenzará a las 7 pm y el evento será transmitido por ESPN Knockout. WBC lanzará un canal de boxeo 24 horas al día, 7 días a la semana Takesako vence a Kunimoto y gana titulo japonés de las160 libras

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.