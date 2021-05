Takesako vence a Kunimoto y gana titulo japonés de las160 libras Por Joe Koizumi

Fotografías de Naoki Fukuda El invicto golpeador Kazuto Takesako (13-0-1, 12 KOs) retuvo su cinturón de peso mediano japonés cuando rápidamente alcanzó al JBC # 1 Riku Kunimoto (4-1, 2 KOs) derribándolo dos veces y para el recuento a las 2:46 de la sesión de apertura en un combate de diez rounds el miércoles en Tokio, Japón. Habiendo hecho su cuarta defensa, Takesako, de 29 años, dedicó su victoria a su difunto padre Kazuyoshi, de 55, quien lamentablemente había fallecido debido a una infección por coronavirus apenas once días antes. Kazuto conectó con un gancho de izquierda vicioso para derribar al mezclador dispuesto, y lo tuvo en la lona nuevamente con una ráfaga de golpes con el árbitro marcando el diez fatal. Takesako, después de una larga pausa de dieciséis meses, también tenía el cinturón de 160 libras de la OPBF (Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico), pero no lo puso en juego, sino solo su cinturón nacional (que adquirió por una demolición en el primer round sobre el campeón defensor Hikaru Nishida en 2018). Promotor: Promociones Deportivas Mundiales. Asistencia: 628 (con el reglamento de la JBC en el Korakuen Hall cuya capacidad es de aproximadamente 1.600). Moreno-Tostado se enfrentan en Panamá Las probabilidades están mas cerca de Fury-Wilder III

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.