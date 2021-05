Budler gana el titulo plata de peso minimosca del WBC Por Ron Jackson Hekkie Budler de Sudáfrica regresó a la acción después de estar inactivo desde el 31 de diciembre de 2018 y agregó otro cinturón a su colección cuando venció a Jonathan Almacen de Filipinas en una decisión unánime de 12 puntos, para ganar el título vacante de peso mosca ligero de plata del CMB en el Booysens Hall. en Johannesburgo el sábado por la noche. Las puntuaciones 118-111 dos veces y 117-111. En un comienzo lento, ambos peleadores salieron en el primer asalto luchando por espacios abiertos, y fue difícil separarlos. En las rondas dos y tres, Budler de 33 años (48, 70 kg) aceleró para anotar con su jab de izquierda y Almacen, de 21 años, podría haber sombreado el cuarto. En términos del sistema de puntuación del CMB, las tarjetas de puntuación de los jueces se anunciaron después de la cuarta ronda como 39-37 para Budler y 38-38 dos veces. Budler hizo un buen comienzo en el quinto asalto y terminó con una ráfaga de golpes justo antes de la campana y Almacen (48, 90 kg) posiblemente hizo lo suficiente para sombrear el sexto asalto. Demostrando un estado físico sobresaliente después de estar fuera durante tanto tiempo, Budler anotó con buenos tiros al cuerpo y la cabeza en las rondas siete y ocho para liderar con puntajes anunciados en 78-75, 77-75 y 78-74. El Budler más experimentado que está clasificado en el No. 2 por el WBC terminó con fuerza hasta las rondas finales y fue un ganador convincente contra su oponente menos experimentado. Budler mejoró su récord a 33-4, 10 KOs, y el récord de Almacen cayó a 7-4-2, 2 KOs. TREN DE RODA Peso mediano junior: Tristan Truter, W tko 5 contra Wandile Ndele y en una pelea de peso ligero femenino, Hedda Wolmarans detuvo a Raider Mulebu a los 2 minutos 59 segundos del segundo asalto. Eggington vence a Molina por titulo plata del WBC en Inglaterra Ex super campeón Moreno gana por UD sobre Tostado en Ciudad de Panama

