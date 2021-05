Eggington vence a Molina por titulo plata del WBC en Inglaterra En un choque por el título de peso mediano plateado del CMB, Sam Eggington. (30-7, 17 KOs) venció mediante una decisión unánime en doce asaltos sobre el ex campeón mediano junior de la FIB clasificado # 9 del CMB Carlos Molina (37-12-2, 12 KOs) el sábado por la noche en el Coventry Skydome Arena en Coventry, Inglaterra. Eggington superó a Molina para ganar 116-112, 119-109, 117-111. Molina, de 37 años, nunca ha sido noqueado. El invicto superligero Stephen McKenna (8-0, 8 KOs) no perdió el tiempo con Damian Haus, con otro triunfo sensacional en el primer round. McKenna ahora tiene cinco KO1 a su nombre. El peso welter Kaisee Benjamin ganó su eliminatoria por el título Británico después de que su oponente Martin Harkin no saliera para el octavo asalto luego de que fuera derribado en el séptimo asalto con un duro golpe al cuerpo. El ex campeón británico de peso semipesado Shakan Pitters detuvo a Jermine Springer en el cuarto asalto. Pitters lastimó a Springer con una gran derecha que hizo que el árbitro saltara y lo rechazara. El peso mediano Michael Hennessy Jr., hijo del promotor Mick Hennessey, superó a Paul Cummings para ganar por puntos. Otros Resultados de Ramirez-Taylor en Las Vegas Budler gana el titulo plata de peso minimosca del WBC

