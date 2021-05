Otros Resultados de Ramirez-Taylor en Las Vegas WBC # 1, OMB # 6 superligero José “Chon” Zepeda (34-2, 26 KOs) venció mediante una decisión unánime de diez asaltos sobre “Hammerin” Hank Lundy (31-9-1, 14 KOs) en la noche del evento de Taylor-Ramirez del sábado por la noche dentro de The Theatre en Virgin Hotels Las Vegas. Saliendo de su pelea de la década contra Ivan Baranchyk en octubre pasado, Zepeda-Lundy fue una actuación sin incidentes con Zepeda ganando 98-92 3x. En una sorpresa, el peso welter junior Kenneth “Bossman” Sims Jr. (16-2-1, 5 KOs) ganó una decisión mayoritaria de ocho asaltos sobre el previamente invicto Elvis “The Dominican Kid” Rodríguez (11-1-1, 10 KOs). Las puntuaciones fueron 76-76, 78-74, 78-74. El peso pluma José Enrique Vivas (21-1, 11 KOs) de alguna manera venció a Louie Coria (12-5, 7 KOs) por decisión unánime en ocho asaltos. Coria derribó a Vivas dos veces en la tercera ronda. A Vivas también se le dedujo un punto por un golpe bajo en la cuarta ronda. Los puntajes fueron 75-74 3x para Vivas. El invicto peso ligero junior local Andrés Cortés (14-0, 7 KOs) superó por puntos a Eduardo “Thunder” Garza (15-4-1, 8 KOs) en ocho asaltos de gran calidad. Puntajes 77-75, 78-74, 79-73. La dos veces medallista de oro olímpica cubana Robeisy Ramírez (7-1, 4 KOs) superó a Ryan Allen (10-5-1 5 KOs) en seis rondas. Puntuaciones: 60-53 2x y 59-54. El invicto peso ligero Raymond “Danger” Muratalla (12-0, 10 KOs) anotó un nocaut técnico en el quinto asalto sobre José Luis Gallegos (20-11, 15 KOs). El tiempo era 1:40. El peso mediano Javier “Milwaukee Made” Martínez (4-0, 2 KOs), quien una vez fue el aficionado estadounidense mejor clasificado en 165 libras, detuvo a Calvin Metcalf (10-6-1, 3 KOs) a 1:33 de la cuarta ronda. Eggington vence a Molina por titulo plata del WBC en Inglaterra

