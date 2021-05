Fury-Wilder III estaría firmada El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, anunció en ESPN que firmó un contrato para pelear contra Deontay Wilder en la tercera pelea de una trilogía. Fury dijo que la pelea será la primera puerta en vivo en el 65,000 Allegiant Stadium en Las Vegas. La fecha es TBA. Fury declaró que primero aplastará a Wilder y luego a Joshua. “Este tipo es un glotón para el castigo”, dijo Fury. “El es un idiota. Fue completamente desmantelado y hecho añicos en nuestra última pelea y quiere eso de nuevo. Le está diciendo a la gente que le partí el cráneo, que me lastimé el hombro, que le hice el bíceps, pero quiere volver a entrar conmigo. Es una de dos cosas. Está absolutamente loco o le encanta el castigo. Tengo que darle una paliza a Deontay Wilder un poco mejor que la última vez porque no se escondió lo suficientemente bien. Esta vez voy a realmente doblarlo, doble agudos. “AJ tiene una gran boca sin sustancia. [Esa pelea] ocurre este año. Voy a ocuparme de esta taza, noquearlo. Luego me ocuparé del otro tipo de inmediato “. Taylor vence a Ramírez para volverse campeón indiscutible de las 1405 libras Otros Resultados de Ramirez-Taylor en Las Vegas

