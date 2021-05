Taylor vence a Ramírez para volverse campeón indiscutible de las 1405 libras Tenemos un campeón superligero indiscutible y su nombre es Josh Taylor. En una pelea de unificación por todos los cinturones de 140 libras, el campeón de la AMB / FIB Josh Taylor (18-0, 13 KOs) anotó una decisión unánime en doce asaltos sobre el rey del WBC / OMB José Ramírez (26-1, 17 KOs) el sábado por la noche dentro de The Teatro en Virgin Hotels Las Vegas. Buena acción bidireccional al principio. Taylor se cortó sobre el ojo izquierdo en el quinto round. La pelea cambió cuando Taylor derribó a Ramírez en el sexto round con una mano izquierda recta y nuevamente en la séptima ronda con un uppercut de izquierda. Ramírez resultó herido pero sobrevivió. Taylor dio marcha atrás en el pedal del acelerador después de eso, lo que le permitió a Ramírez sombrear la mayoría de las últimas rondas para acercarse. Las puntuaciones fueron 114-112 3x. Las dos caídas fueron la diferencia. Con la victoria, Taylor se convirtió en el sexto hombre en la era de los cuatro cinturones en alcanzar un estatus indiscutible. Taylor: he entrenado toda mi vida para llegar a la cima Fury-Wilder III estaría firmada

