Taylor: he entrenado toda mi vida para llegar a la cima El indiscutible campeón de peso superligero Josh Taylor: “Estoy extasiado. He entrenado toda mi vida para esto. He dedicado toda mi vida a este momento. Lo he soñado tantas veces, hombre. Yo estoy tan tan feliz. Estoy en la luna. Me he entrenado para este momento toda mi vida. “Pensé que las tarjetas de puntuación estaban un poco ajustadas. Pensé que eran mucho más anchos que eso. No estaba muy contento con la selección de los jueces, pero no iba a quejarme. De todos modos confiaba en ganar esta pelea. “No tengo nada más que amor por Ramírez. Esta semana no fue una falta de respeto. Todo era parte de los juegos mentales para meterse en su cabeza, para hacerlo más ansioso por saltar sobre mí y ser más agresivo, para usar su agresión contra él “. El promotor Bob Arum agregó: “Qué pelea más sensacional. Ambos hombres deben ser aplaudidos y felicitaciones cordiales al nuevo campeón indiscutible, Josh Taylor. El futuro es brillante para ambos guerreros “. La OMB ordena a Joshua que pelee con Usyk Taylor vence a Ramírez para volverse campeón indiscutible de las 1405 libras

