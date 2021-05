La OMB ordena a Joshua que pelee con Usyk El Comité de Campeonato de la OMB le ha dado a los equipos del campeón de peso pesado de la OMB Anthony Joshua y al retador obligatorio Oleksandr Usyk 10 días para negociar y llegar a un acuerdo; de lo contrario, se convocará una subasta inmediata. El promotor de Joshua, Eddie Hearn, solicitó una extensión hasta el lunes para discutir el tema y otros asuntos relacionados con Joshua, pero esa solicitud fue denegada. Si no se llega a un acuerdo y se llama a una subasta, la división no puede ser mayor de 80/20 a favor de Joshua. La oferta mínima aceptable es de un millón de dólares. Cualquiera de los dos bandos puede solicitar un procedimiento de licitación monetaria en cualquier momento durante el proceso de negociación. Chávez Jr. insiste en una revancha con Canelo después de Silva Taylor: he entrenado toda mi vida para llegar a la cima

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.