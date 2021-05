Chávez Jr. insiste en una revancha con Canelo después de Silva Por TMZ.com Julio Cesar Chavez Jr.está prediciendo una victoria en el cuarto asalto sobre Anderson Silva … ¡y quiere seguir con una revancha contra Canelo Alvarez! TMZ Sports reveló la historia … Chávez, de 35 años, 52-5-1 como boxeador profesional, se enfrentará a la leyenda de las MMA en México el 19 de junio … una pelea que Anderson cree que puede ganar. Hablamos con Chávez Jr., quien nos dijo que Silva se estaba engañando … y está prediciendo un final corto y violento para la incursión de The Spider en el boxeo. “[El enfrentamiento de Silva] tiene todos los ingredientes para ser una pelea emocionante. Predigo que podré acabar con él después de la tercera o cuarta ronda. Ahí es cuando entro en el ritmo y empiezo a sentirme en el ring “. Julio luego duplicó el pronóstico… “Mira, predigo que después del cuarto asalto podré noquearlo. Y, si dura más que eso, será culpa suya porque será una paliza “. Julio, hijo del miembro del Salón de la Fama del boxeo Julio César Chávez, admite que confió demasiado en su habilidad natural a lo largo de su carrera. Pero, Jr. dice que ahora está enfocado en el láser y busca volver al ring con los mejores luchadores del mundo. “Por supuesto que quiero tener [una revancha de Canelo] en mi mente. Eso es lo que hace que esta pelea sea tan importante para mí. Me dará la oportunidad de tener estas revanchas con Canelo o Danny Jacobs ”. Por supuesto, Chávez Jr. ya enfrento a Canelo en mayo de 2017 … y perdió por decisión unánime en una pelea de 12 asaltos. Julio dice que no solo está contento con volver al ring con Álvarez … él quiere, y cree que puede, realmente ganar la pelea. “Creo que tengo el estilo para ganar la pelea [de Canelo] porque ataco. Trato de no darle demasiado espacio para moverse porque es un gran boxeador ”, dice Chávez Jr. “Creo que será una pelea mejor, pero sí, creo que podría vencer a Canelo. Creo que primero tengo que superar a Silva más que nada. Después de Silva, estoy pensando en una pelea más, entonces estaré preparado para enfrentar a Canelo “. La OMB ordena a Joshua que pelee con Usyk

