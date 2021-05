Linares y Donaire contra los pronósticos este sábado Phil Mickelson, de 50 años, que ganó el Campeonato de la PGA durante el fin de semana puede inspirar a un par de futuros miembros del Salón de la Fama que buscarán recuperar la gloria pasada contra todo pronóstico en las grandes peleas de esta semana. El ex campeón de tres divisiones de 35 años Jorge Linares (47-5, 29 KOs) intentará destronar al favorito 14: 1 y campeón de peso ligero del CMB, Devin Haney (25-0, 15 KOs). Linares es 13 años mayor que Haney, de 22 años. DAZN se transmitirá. El ex campeón de cuatro divisiones de 38 años Nonito Donaire (40-6, 26 KOs) intentará destronar al favorito 3: 1 y campeón de peso gallo del WBC, Nordine Oubaali (17-0, 12 KOs) en Los Ángeles. Oubaali, dos veces olímpico, tampoco es una gallina de primavera con 34 años. Showtime televisará. Tomoki Kameda regresa con triunfo en Japón Chávez Jr. insiste en una revancha con Canelo después de Silva

