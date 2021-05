Tomoki Kameda regresa con triunfo en Japón Por Joe Koizumi

Foto de Boxing Beat El ex campeón gallo de la OMB Tomoki Kameda (37-3, 20 KOs), regresó a la guerra de ring después de una pausa de veintidós meses desde que perdió ante Rey Vargas con su cinturón interino de las 122 libras del WBC en juego en julio de 2019, y logro un triunfo mediante una decisión unánime (78-73 dos veces, 79-73) sobre Hironori Miyake (9-11-2, solo un KO), en ocho asaltos desequilibrados el sábado en Toyonaka, Prefectura de Osaka, Japón. Tomoki usó exclusivamente su mano izquierda para acumular puntos, pero absorbió descuidadamente la derecha de Miyake para golpear la lona con sus guantes y el árbitro lo vio como una caída rápida para tomar la cuenta obligatoria de ocho. Muy desafortunado fue el clasificado pluma número 6 de la AMB, Hiroshige Osawa (36-5-4, 21 KOs), quien estaba programado para enfrentar a Chiharu Takasuka, quien, sin embargo, subió alrededor de siete libras por encima del peso del contrato, y la pelea de puesta a punto de Osawa desde octubre de 2019 finalmente fue cancelada. Osawa, en busca de una oportunidad contra el campeón de las 126 libras de la AMB, Can Xu, lloró por la seria falla de su oponente programado. Osawa participará en su próxima pelea contra otro rival en julio. Linares y Donaire contra los pronósticos este sábado

