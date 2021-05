Resultados desde playa de Guaymas, Sonora, México Un escenario bastante espectacular para la cartelera de boxeo de 2M Promotions el sábado pasado en la playa de Guaymas, Sonora, México. En el evento principal, el peso súper pluma Eduardo “Koreano” Ramírez (18-1-3, 11 KOs) ganó una decisión mayoritaria en ocho asaltos sobre Jesús “Topito” Gómez (13-4, 10 KOs) por puntajes de 78-74, 77. -75 y 76-76. Además, el peso súper gallo Edwin “Pupo” Palomares (15-3-1, 6 KOs) noqueó a Alan “Malagueño” Salazar (15-8, 7 KOs) a los 2:52 del quinto asalto. Matchroom gana la subasta de Akhmadaliev-Rios Tomoki Kameda regresa con triunfo en Japón

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.