Matchroom gana la subasta de Akhmadaliev-Rios Matchroom Boxing ganó la subasta para promover la pelea entre el súper campeón de peso súper gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) Morodjon Akhmadaliev de Uzbekistán y el retador obligatorio y campeón de oro Ronny Rios de los Estados Unidos, que se llevó a cabo el lunes 24 de mayo en línea. Shaun Palmer, en representación de Matchroom Boxing, hizo la oferta más alta para promover la pelea con USD.525,555 y la fecha tentativa para la pelea se fijó para el 21 de agosto. Los tres lugares posibles son Nueva York, Los Ángeles y Tashkent (Uzbekistán). Por su parte, Golden Boy Promotions hizo una oferta de USD. 503.000 a través de su representante Robert Díaz, y tuvo el 28 de agosto como fecha tentativa para la pelea. El trámite se realizó en línea a través de la plataforma Zoom y fue presidido por el Director del Comité de Campeonatos, Sr. Carlos Chávez. La historia de Edgar Sosa: El Rocky Mexicano Resultados desde playa de Guaymas, Sonora, México

