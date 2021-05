Por Robert Coster

La historia del ex campeón minimosca del WBC, Edgar Sosa, es entrañable. La historia de un taxista de la Ciudad de México que boxeó y tuvo grandes sueños. También se trata de una relación, tejida a través de los años, con el hombre que lo ayudó a cambiar su carrera y su destino. Fightnews.com® entrevistó a Sosa sobre su ascenso del anonimato a convertirse en campeón mundial de boxeo.

Champ, para aquellos que no te conocen, ¿puedes presentarte?

Soy Edgar Sosa, campeón de peso mosca ligero del WBC de 2007 a 2009, un récord de 53-11, con 11 defensas del título en dos años. Fui subcampeón del WBC para el Boxeador del Año (por Vitali Klitschko) en 2008. Fui nombrado Campeón Emérito del WBC en 2009.

El comienzo de su carrera no fue auspicioso. ¿Qué nos puedes contar al respecto?

Me convertí en profesional en el año 2000. No boxeaba por dinero. Luché por la gloria, por ese título. Pero tuve que conducir ese taxi para mantener a mi familia; era un padre joven. No tenía representante ni tiempo suficiente para entrenar. Es difícil enfrentar la presión económica. Sí, mi récord fue de 12-5, nada especial como pueden ver. Pero dentro de mí, sabía que podía ser un campeón.

Entonces, ¿cuál fue el cambio en tu carrera?

En 2003, había perdido tres de cada cuatro peleas. Estaba dispuesto a renunciar a mi carrera en el boxeo. Siempre he dicho que si no puedo ser campeón, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué pasar por el dolor y el esfuerzo? Le dije a mi esposa: “Si pierdo otra pelea, dejaré de boxear”. Luego recibí una llamada de un representante. Había un evento de boxeo en Haití, el boxeador no se había presentado y necesitaban un suplente. Acepté la pelea con tres días de anticipación, tenía facturas que pagar. Pensé que esta podría ser mi última pelea. Además, nunca antes había estado en un avión. (risas)

¿Estabas peleando con alguien importante?

Sí, un boxeador Dominicano llamado Domingo Guillén, Campeón del WBC Fecarbox, un boxeador clasificado con 32 KOs en 37 victorias. Pensé para mí mismo: “No voy a ser la víctima. Tendrán que sacarme con mi escudo “.

¿Cuéntanos sobre la pelea?

En el segundo asalto, me atrapó una atronadora mano derecha. Caí pero me levanté a la cuenta de 8. Estaba aturdido. Por suerte, fue al final del round. Tropecé de regreso a mi rincón. Le dije a mi rincón “No detengas la pelea. Está muy abierto. Voy a ganar.” Detuve a Guillén en el sexto asalto. Fue el 12 de diciembre de 2003. Nunca olvidaré esa fecha ”. Al día siguiente, el promotor Sr. Jacques Deschamps me llevó aparte para hablar conmigo.

¿Qué sucedió?

El Sr. Deschamps me dijo: “Joven, tienes agallas, tienes coraje. Quiero ayudarte en tu carrera ”. Le dije que no tenía entrenador, que tenía poco tiempo para entrenar. Me dijo: “Creo que puedes llegar lejos y estaré allí para ayudarte, para guiarte”. Ese día cambió mi carrera, mi vida.

¿Cómo te ayudó Jacques Deschamps?

Financieramente, su ayuda me permitió tener tiempo para entrenar. También me daría consejos, tenía experiencia. “Usa tu jab, mueve más la cabeza, no seas tan predecible”. De 2003 a 2006, tuve una racha de 13 victorias consecutivas. Subí en la clasificación al número uno y el 14 de abril de 2007 me enfrenté al campeón mundial Brian Viloria. Esa noche, Jacques me llevó aparte y me dijo “esta noche es para que la tomes tú. Puedes y lo harás “.

¿Cómo fue esa pelea?

Una pelea realmente dura, una guerra. Viloria fue muy buena, muy dura. Pero no estaba dispuesto a que me ganaran. Tomé la decisión en el ultimo round. Casi lo detengo. En ese round, estaba como poseído.

¿Qué siguió?

Entre 2007 y 2009 defendí mi título 11 veces. Perdí mi título en una pelea que me dejó un sabor amargo en la boca. El boxeador filipino Rodel Mayol, un boxeador conocido por sus trucos sucios, me dio un cabezazo en el segundo asalto. Tengo un pómulo roto y un corte profundo debajo del ojo. El árbitro Robert Martínez solo le quitó un punto a Mayol y luego dijo que la pelea debía continuar. No estaba en condiciones de continuar.

¿Apelaste la decisión?

Sí, lo hicimos, pero el resultado no se anuló. El WBC me dio una placa de “Campeón Emérito”. No pude luchar durante 6 meses y, mientras tanto, Mayol perdió el título. Me da náuseas ver que Mayol gano con un nocaut técnico en dos asaltos sobre mí. Así es en los libros.

Ahora que estas retirado, ¿todavía tiene una relación cercana con Jacques Deschamps?

Más cerca que nunca. Hablamos mucho. No todos los peleadores tienen la suerte de tener no solo un representante, sino también un mentor, un guía. Quiero entrenar a los niños, pero ahora mismo los gimnasios están cerrados. Quiero ayudarlos como me ayudó Jacques. Mi mensaje para los niños es “nunca se den por vencidos. Puede que haya un Campeón en ti. Me pasó a mí, te puede pasar a ti “.