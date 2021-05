Linares confiado en vencer a Haney el Sábado El ex campeón mundial de tres divisiones Jorge Linares (47-5, 29 KOs) advirtió al campeón de peso ligero del WBC, Devin Haney (25-0, 15 KOs) que está subiendo a un nivel completamente nuevo el sábado en el Michelob Ultra Arena en Mandalay Bay en Las Vegas, en vivo en todo el mundo en DAZN. “Una pelea conmigo es un nivel diferente”, dijo Linares. “Puedo mostrar tantos estilos, soy naturalmente rápido y fuerte, no tengo muchos KOs, pero él sabe que puedo pegar. Creo que correrá toda la noche, pero lo estaré esperando, lo seguiré. Si quiere pelear por dentro, estoy listo para él. Va a tener grandes problemas el sábado por la noche, sabe que puedo hacer todo y sabe que tengo el tiempo para derribarlo. “No necesito decir nada sobre lo que ha dicho. Solo pienso en mí y en lo que tengo que hacer, no en lo que él dice o hace. No me gusta hablar demasiado, no necesito hablar para conseguir fans o seguidores ni nada, solo necesito salir, hacer mi trabajo y dar una gran pelea ”. Fallece Peter Heintzelman, un fotógrafo apasionado del boxeo La historia de Edgar Sosa: El Rocky Mexicano

